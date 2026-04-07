23:36, 6 апреля 2026

Спецпредставитель Путина рассказал о скрытой тайне ЕС из-за Трампа

Дмитриев: ЕС и Британия скрывали позицию против Трампа ради поддержки Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейские лидеры пытались маскировать свое негативное отношение к американскому лидеру Дональду Трампу. Делалось это для того, чтобы сохранить поддержку Киева, которая оказывалась Вашингтоном, написал глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его словам, Евросоюз и Великобритания изо всех сил скрывали свой истинный настрой против президента США, чтобы «и дальше получать льготы и поддержку по Украине».

Дмитриев также сослался на график с данными опросов о предпочтениях жителей разных стран в отношении президентской кампании 2024 года, в ходе которой определился новый хозяин Белого дома. Он отметил, что данные показывают возникшую пропасть между странами Европы и движением MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»).

Как подчеркнул спецпредставитель российского лидера, в ЕС и Великобритании лояльны экс-кандидату в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и бывшему президенту США Джо Байдену.

Ранее Кирилл Дмитриев заявил, что Запад не осознал масштаб кризиса и должен искупить вину. «Им следует задать себе только один вопрос: почему они неустанно продолжают двигаться в неверном направлении, ведущем к саморазрушению Европейского союза и Великобритании», — задался вопросом глава РФПИ.

