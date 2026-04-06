Спецпредставитель Путина призвал Запад к искуплению

Дмитриев: Запад не осознал масштаб кризиса и должен искупить вину

Страны Запада опоздали с диверсификацией поставок энергоносителей и не осознали масштаб энергетического кризиса. С таким заявлением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Им следует задать себе только один вопрос: почему они неустанно продолжают двигаться в неверном направлении, ведущем к саморазрушению Европейского союза и Великобритании? Искупите свою вину!» — написал он.

Ранее Дмитриев прокомментировал рост цен на топливо в Европе. Он иронично предложил европейцам отказаться от авиаперелетов и поездок на автомобиле.

До этого стало известно, что крупные аэропорты Италии — Милана, Венеции, Болоньи и Тревизо — ввели временные ограничения на заправку коммерческих авиарейсов. Преимущество получат санитарные и государственные рейсы, а также воздушные суда, следующие по маршрутам продолжительностью свыше трех часов.

