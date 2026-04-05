Европейцев призвали отказаться от авиаперелетов

Дмитриев призвал Евросоюз отказаться от авиаперелетов из-за роста цен на топливо

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал рост цен на топливо в Европе. Об этом он написал в социальной сети Х.

Дмитриев иронично предложил европейцам отказаться от авиаперелетов и поездок на автомобиле.

«Уже в этом месяце ЕС достигнет большую часть своих "зеленых" целей и начнет достигать углеродной нейтральности, к которой стремился. Оставайтесь дома, не летайте. Ходите пешком, не садитесь за руль», — призвал он.

Ранее стало известно, что крупные аэропорты Италии — Милана, Венеции, Болоньи и Тревизо — ввели временные ограничения на заправку коммерческих авиарейсов. Преимущество получат санитарные и государственные рейсы, а также воздушные суда, следующие по маршрутам продолжительностью свыше трех часов.