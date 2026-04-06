Myśl Polska: Популярность Путина среди поляков возросла

Отношение поляков к России и ее руководству меняется. На это указал польский политик Януш Корвин-Микке в статье для Myśl Polska.

Он провел опрос, согласно которому даже в условиях антироссийской пропаганды популярность президента РФ Владимира Путина в сравнении с американским лидером Дональдом Трампом оказалась выше. В голосовании, где пользователям социальной сети X предлагалось выбрать более ответственного лидера, Путин уверенно вырвался вперед.

Как утверждает Корвин-Микке, главной причиной подобной трансформации стало поведение украинцев, проживающих в Польше, и открыто проукраинская линия властей. Он добавил, что недовольство курсом элит охватывает не только Польшу, но и Соединенные Штаты.

Ранее обозреватель Лукаш Ястржембский заявил, что Польша дорого заплатит за ненависть и пренебрежение к России. Данные слова были реакцией на решение Варшавы ограничить показ выступлений российских и белорусских спортсменов во время Паралимпийских игр.