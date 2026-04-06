23:05, 6 апреля 2026Мир

В армии Украины увидели угрозу для Европы

Фицо: Украина может угрожать Европе военным опытом, чтобы получить желаемое
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Украина может использовать свой военный опыт, чтобы получить желаемое от Европейского союза (ЕС). Угрозу для Европы увидел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Крупные игроки ЕC могут сейчас в прямом эфире увидеть, как будет вести себя Украина, если станет членом ЕC, чтобы не получилось так, что они будут угрожать нам и своим военным опытом, если не получат того, что будут просить», — предупредил он.

Фицо также обвинил украинского президента Владимира Зеленского в равнодушии к просьбам ЕС не атаковать нефтяную и газовую инфраструктуру.

Ранее Фицо вслед за своим венгерским коллегой Виктором Орбаном призвал ЕС отменить санкции против российских энергоносителей.

