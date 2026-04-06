«Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

Политолог Фахад Хан: Переговоры США и Ирана могут не спасти от большей эскалации

Переговоры США и Ирана могут не спасти от большей эскалации ближневосточного конфликта из-за слишком завышенных требований Вашингтона и Тегерана друг к другу. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал научный сотрудник Центра стратегических перспектив Института стратегических исследований Исламабада (Пакистан) Мухаммад Таймур Фахад Хан.

Перспективы остаются неоднозначными. Компромисс все еще возможен, но риск дальнейшей эскалации, по меньшей мере, столь же реален, (...) так как Иран не взял на себя никаких обязательств по предложению США и ясно дал понять, что отвергает переговоры, проводимые в условиях военных ультиматумов Мухаммад Таймур Фахад Хан научный сотрудник Центра стратегических перспектив Института стратегических исследований Исламабада (Пакистан)

5 апреля президент США Дональд Трамп допустил, что Вашингтон и Тегеран вскоре смогут заключить сделку. По словам американского лидера, «есть хороший шанс», что это произойдет. По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), посредники из Пакистана, Турции и Египта пытаются подтолкнуть стороны к компромиссу.

Однако 6 апреля IRNA сообщило, что Иран отверг предложение американской стороны о 45-дневном прекращении огня, настаивая на необходимости прекращения войны с учетом интересов Тегерана. По данным источников агентства, руководство Исламской Республики включило в ответ свои требования к Соединенным Штатам.

В частности, речь идет о прекращении конфликтов на Ближнем Востоке, согласовании протокола прохода судов через Ормузский пролив и снятии санкций с Ирана

Как указал Фахад Хан, перспективы переговоров серьезно осложнены продолжающимися боевыми действиями.

Все это значительно повышает вероятность просчетов. Другими словами, переговоры могут предотвратить более масштабную войну, но усилий пока недостаточно, чтобы разрешить глубокий, структурный спор между двумя сторонами Мухаммад Таймур Фахад Хан научный сотрудник Центра стратегических перспектив Института стратегических исследований Исламабада (Пакистан)

Что мешает США и Ирану договориться?

Как указал в беседе с «Лентой.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров, попытки США и Ирана прийти к компромиссу остаются запутанными.

Сначала Трамп говорит о том, что успешно провел переговоры с иранской стороной, а потом в Тегеране это опровергают (...) Из этой картины, складывается ощущение, что пока говорить о приближении мира еще очень рано Иван Бочаров востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД)

Эксперт обратил внимание на парадоксальную ситуацию — если в начале конфликта США и Израиль хотели смены правящего режима в Иране, то теперь сторонам придется договариваться по совершенно другим вопросам.

В частности, речь идет о вопросах, в которых трудно прийти к компромиссу: не только иранская ядерная программа, но и региональная политика, а также ракетная программа.

«Представители Ирана даже заговорили о том, чтобы США убрали базы с Ближнего Востока. Они также требуют признания особого положения в вопросе контроля над Ормузским проливом (...) С американской стороны тоже много вопросов. То Трамп говорит о смене режима в Исламской Республике, то тоже говорит об Ормузском проливе», — напомнил политолог.

Складывается странная ситуация — война начиналась не из-за Ормузского пролива, но основные переговоры о ее завершении будут вестись вокруг него Иван Бочаров востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД)

Если хотя бы по одному вопросу удастся договориться или прекратить горячую фазу боевых действий, то это уже будет неплохо, считает Бочаров.

Кроме того, он напомнил о позиции Израиля, которую также необходимо учитывать в переговорах. «Фактор Израиля здесь тоже очень важен, потому что в прошлом году он нанес удар по Ирану без Соединенных Штатов, когда они вели переговоры с Исламской Республикой. То есть Вашингтон и Тегеран могут говорить, но если это происходит без участия Тель-Авива и обсуждения ситуации в Ливане, то непонятно, насколько такой результат будет долговечным», — подчеркнул он.

На это также обратил внимание Фахад Хан. По его словам, Ирану нужно избежать капитуляции.

Проблема в том, что обе стороны ведут переговоры с позиции давления, а не успокоения. США хотят быстрой деэскалации, а Иран требует признания своих опасений в отношении безопасности и условий, которые не выглядят как капитуляция Мухаммад Таймур Фахад Хан научный сотрудник Центра стратегических перспектив Института стратегических исследований Исламабада (Пакистан)

При этом эксперт добавил, что между двумя державами есть пространство для «тактического компромисса», например возможность прекращения огня. Однако Фахад Хан исключил достижение масштабной сделки, которая позволит урегулировать все проблемы.

Могут ли переговоры стать прикрытием для наземной операции США?

По мнению Бочарова, риски проведения наземной операции США под прикрытием переговоров довольно низкие, так как Иран готовится к этому вызову. Кроме того, администрация Трампа, полагает эксперт, могла искренне решиться на переговоры из-за растущих издержек от иранского кризиса.

США искренне предлагают переговоры. Они «отбомбились», и им не хочется еще больше втягиваться по разным причинам. Это цены на бензин, фактор промежуточных выборов и возможные ограничения со стороны Конгресса Иван Бочаров востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД)

«Выражаясь метафорой, США действовали по принципу "подстригли газон — и хватит"», — добавил эксперт.

При этом востоковед указал на сценарий, по которому конфликт может быть завершен. «Есть вероятность, что война закончится не как в прошлом году, когда стороны договорились и все резко прекратилось. Может быть, мы увидим некие промежуточные состояния. То есть все будет постепенно затухать, а потом вновь начнутся обстрелы. Это может быть нечеткое состояние "ни мира, ни войны"», — предположил собеседник.

Россия отреагировала на угрозы Трампа

Россия продолжает выступать в качестве посредника в ближневосточном конфликте.

21 марта президент Владимир Путин в своем послании Верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. Он добавил, что Москва остается важным партнером Тегерана.

Кроме того, в Кремле отреагировали и на угрозы Трампа, которые он озвучил иранскому руководству 5 апреля. 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва видела заявления американского лидера, адресованные иранскому руководству, и предпочитает их не комментировать.