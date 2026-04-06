В Кремле ответили на вопрос об угрозах Трампа Ирану

Песков: РФ предпочитает не комментировать заявления Трампа по Ормузскому проливу

Москва видела заявления президента США Дональда Трампа, адресованные иранскому руководству, и предпочитает их не комментировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Мы видели эти заявления. Предпочитаем их не комментировать», — так представитель Кремля ответил на соответствующий вопрос.

Ранее глава Белого дома пригрозил разбомбить мосты и электростанции в Иране, если Ормузский пролив не будет открыт.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.