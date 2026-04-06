Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:29, 6 апреля 2026Россия

Кадырова наградили за развитие науки

Рамзану Кадырову вручили медаль «За вклад в развитие науки»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью за развитие науки. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Он провел рабочую встречу с президентом Академии наук Чеченской Республики Джамбулатом Умаровым. «В завершение Джамбулат Вахидович вручил мне медаль "За вклад в развитие науки". Соответствующее решение принял президиум Академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду. Искренне благодарю Джамбулата Умарова и всех, кто внес свой вклад в важную исследовательскую работу», — написал Кадыров.

Ранее Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии», учрежденным союзом ветеранов этой группировки войск. Повод для награждения политика знаком служивших в ГДР и объединенной Германии советских и российских военных не приводится.

В декабре 2025 года директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов наградил главу Чечни медалью «За боевое отличие». Награда вручается за отвагу в бою, а также «за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач». За какую именно операцию Кадыров получил награду, не уточняется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    В США вспомнили о провальном танке «Букер»

    Мошенники начали притворяться соседями своих жертв

    Стала известна судьба ледового шоу Тутберидзе в Астане

    Очень дорогой метод лечения рака станет бесплатным для россиян. Что об этом нужно знать?

    Трамп объяснил свой мат в адрес Ирана

    На Западе заявили о риске ядерной угрозы из-за Украины

    Спецпредставитель Путина рассказал о скрытой тайне ЕС из-за Трампа

    Кадырова наградили за развитие науки

    Популярность Путина среди поляков возросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok