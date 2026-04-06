Кадырова наградили за развитие науки

Рамзану Кадырову вручили медаль «За вклад в развитие науки»

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью за развитие науки. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Он провел рабочую встречу с президентом Академии наук Чеченской Республики Джамбулатом Умаровым. «В завершение Джамбулат Вахидович вручил мне медаль "За вклад в развитие науки". Соответствующее решение принял президиум Академии наук ЧР. Я признателен им за такую ценную награду. Искренне благодарю Джамбулата Умарова и всех, кто внес свой вклад в важную исследовательскую работу», — написал Кадыров.

Ранее Кадырова наградили орденом «Группа войск в Германии», учрежденным союзом ветеранов этой группировки войск. Повод для награждения политика знаком служивших в ГДР и объединенной Германии советских и российских военных не приводится.

В декабре 2025 года директор Федеральной службы войск национальной гвардии России (Росгвардии) Виктор Золотов наградил главу Чечни медалью «За боевое отличие». Награда вручается за отвагу в бою, а также «за успешное руководство действиями подчиненных при выполнении боевых задач». За какую именно операцию Кадыров получил награду, не уточняется.