23:48, 6 апреля 2026

Трамп объяснил свой мат в адрес Ирана

Трамп заявил, что использовал мат в посте об Иране, чтобы донести свою позицию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Graeme Sloan / Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свое грубое обращение к властям Ирана. Об этом он высказался в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Глава государства объяснил, что использовал мат в своем недавнем сообщении, адресованном Тегерану, чтобы донести свою точку зрения.

Речь идет о посте Трампа в соцсети Truth Social, где он назвал власти Ирана сумасшедшими ублюдками и потребовал, чтобы они открыли Ормузский пролив. Он также пригрозил Тегерану мощными ударами по энергетическим объектам и мостам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По его словам, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».

