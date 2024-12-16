В России вынесли приговор украинскому шпиону

В ЛНР суд приговорил к 17 годам украинского шпиона

Верховный суд Луганской народной республики приговорил к 17 годам лишения свободы 20-летнего гражданина Украины за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ЛНР.

Данил Фисун признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, с апреля по май 2023 года мужчина собирал данные о перемещении и местах дислокации российских военнослужащих. Он безвозмездно передавал эту информацию украинским спецслужбам.

Ранее стало известно, что в ЛНР прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего жителя Херсонской области за участие в украинском штурмовом батальоне «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен).