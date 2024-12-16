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05:15, 16 декабря 2024Силовые структуры

Водочный магнат перевел ВСУ 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России

ГУЭБиПК: владелец Global Spirits перевел на нужды ВСУ более 1,3 млрд рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits перевел на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и входящих в их состав националистических подразделений 1,3 миллиарда рублей за счет бизнеса в России. Об этом ТАСС рассказал начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ Андрей Курносенко.

Генерал-лейтенант полиции уточнил, что уголовное дело по факту факту финансирования терроризма было возбуждено еще летом.

В июле Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России передала в доход государства имущество компаний, ранее связанных с основателем алкогольного холдинга Global Spirits, украинским олигархом Евгением Черняком (внесен в российский список террористов и экстремистов). В частности, организации «Родник и К» и «Русский Север» производили, в частности, водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак». Сам Черняк был заочно арестован в России в августе 2023 года.

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