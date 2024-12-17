66-летняя актриса Джейми Ли Кёртис снялась в наряде с откровенными вырезами для Vogue

Актриса Джейми Ли Кёртис снялась в платье с откровенными вырезами для Vogue

Актриса и писательница Джейми Ли Кёртис снялась в откровенном наряде для глянцевого журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 66-летняя звезда «Чумовой пятницы» показала фигуру в платье, оформленном прозрачными вырезами на груди, животе и бедрах. Кроме того, на фото можно заметить, что знаменитость решила отказаться на время съемки от бюстгальтера.

Фото: журнал Vogue

Также стилисты предложили артистке примерить массивные серебряные браслеты, а визажисты сделали ей макияж в стиле smoky eyes.

Ранее сообщалось, что британская актриса Виктория Эканойе снялась в откровенном виде в честь 43-летия и восхитила фанатов.