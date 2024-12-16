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19:28, 13 декабря 2024Ценности

Актриса снялась в купальнике в честь 43-летия и восхитила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @victoriaekanoye

Британская актриса Виктория Эканойе снялась в откровенном наряде в честь 43-летия и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость отправилась отдыхать на Карибы, где отметила день рождения. На размещенном кадре она позировала в ярко-розовом слитном купальнике с глубоким декольте, обнажающим часть груди. В то же время звезда уложила волосы в множество жгутов и надела серьги-кольца.

Поклонники оценили фото в комментариях. «Потрясающая и выглядишь прекрасно», «Словно хорошее вино...», «Выглядишь на 33», «Очень горячая», — отметили юзеры.

Известно, что автором снимка оказался сын британской актрисы, дизайнера и модели Элизабет Херли — 22-летний актер и манекенщик Дэмиан Херли.

Ранее 59-летняя Элизабет Херли также снялась в откровенном образе и восхитила пользователей сети.

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