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01:01, 11 декабря 2024Ценности

В сети восхитились внешностью 59-летней актрисы в платье с глубоким декольте

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @elizabethhurley1

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном образе и восхитила пользователей сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 3,1 миллиона подписчиков.

59-летняя артистка предстала перед камерой, сидя на диване в облегающем черном платье. При этом наряд оказался оформлен глубоким декольте и обнажил часть груди знаменитости, отказавшейся от бюстгальтера.

Поклонники оценили фото звезды в комментариях «Необыкновенная красота», «Абсолютная королева», «Выглядишь горячее, чем когда-либо», — сделали комплименты юзеры.

Ранее в декабре бывший микробиолог, фитнес-тренер, блогерша и модель — 59-летняя Грес Ганем похвасталась фигурой в бикини.

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