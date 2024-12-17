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14:27, 17 декабря 2024Ценности

84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

Светская львица Джослин Вильденштейн вышла в свет после высказываний о пластике
Мария Винар
Джоселин Вильденштейн

Джоселин Вильденштейн. Фото: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Legion-Media

Светская львица и блогерша Джослин Вильденштейн впервые вышла в свет после высказываний о пластике. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

84-летняя уроженка Швейцарии, которую в сети прозвали «женщиной-кошкой» из-за необычной внешности, появилась на светском ужине вместе со своим 57-летний возлюбленным, модельером Ллойдом Кляйном. Так, Вильденштейн предстала перед камерами в брюках, топе с глубоким декольте, сапогах и укороченной шубе. Ее образ дополнили меховой берет и сумка люксового бренда Louis Vuitton.

В ноябре Вильденштейн заявила в интервью The Sun, что никогда не делала пластические операции. Кроме того, она отметила, что ненавидит ботокс. «У всех разная реакция на него. Я делала ботокс всего дважды. Не знаю, аллергия ли у меня, но когда я его делала, мне было нехорошо», — уточнила светская львица.

В августе Джослин Вильденштейн показала лицо до пластики на архивном фото.

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