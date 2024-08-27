Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:14, 27 августа 2024Ценности

84-летняя «женщина-кошка» показала лицо до пластики на архивном фото

84-летняя «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн показала лицо до пластики

Фото: @jocelynewildenstein

Светская львица и блогерша Джослин Вильденштейн показала натуральную внешность на архивном фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

84-летняя уроженка Швейцарии поздравила с днем рождения свою дочь Диану Вильденштейн, выложив кадр, где держит ее маленькую на руках. Она позировала на фото в белой блузке с V-образным вырезом, с объемной прической, красной помадой на губах и черными стрелками на веках.

При этом знаменитость предстала перед камерой с не измененным пластическими операциями лицом. Известно, что после хирургических вмешательств она приобрела кошачьи черты и получила прозвище «женщина-кошка».

Материалы по теме:
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022

Пик популярности Джослин Вильденштейн пришелся на 90-е годы, когда она вышла замуж за миллиардера Алека Вильденштейна, а затем развелась с ним и отсудила 2,5 миллиарда долларов.

Ранее в августе российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала шрам на лице матери после неудачной пластики.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

      На Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны

      Россиянин сел на шесть лет в колонию за изнасилование посетителя кафе

      Под Москвой мужчины захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию

      США уличили во включении Молдавии и Румынии в перевозку биоматериалов с Украины

      В РХБЗ предупредили о возможных провокациях ВСУ с химбоеприпасами

      Известный юморист-иноагент избавился от жилья в России

      Звезда «Эйфории» показала фигуру в купальнике

      В РХБЗ сообщили о подготовке ВСУ к применению западного химического оружия

      Ученые нашли частицы крови на Туринской плащанице с ликом Христа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше