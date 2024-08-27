84-летняя «женщина-кошка» показала лицо до пластики на архивном фото

84-летняя «женщина-кошка» Джослин Вильденштейн показала лицо до пластики

Светская львица и блогерша Джослин Вильденштейн показала натуральную внешность на архивном фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

84-летняя уроженка Швейцарии поздравила с днем рождения свою дочь Диану Вильденштейн, выложив кадр, где держит ее маленькую на руках. Она позировала на фото в белой блузке с V-образным вырезом, с объемной прической, красной помадой на губах и черными стрелками на веках.

При этом знаменитость предстала перед камерой с не измененным пластическими операциями лицом. Известно, что после хирургических вмешательств она приобрела кошачьи черты и получила прозвище «женщина-кошка».

Пик популярности Джослин Вильденштейн пришелся на 90-е годы, когда она вышла замуж за миллиардера Алека Вильденштейна, а затем развелась с ним и отсудила 2,5 миллиарда долларов.

Ранее в августе российская телеведущая и блогерша Виктория Боня показала шрам на лице матери после неудачной пластики.