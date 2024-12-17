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12:34, 17 декабря 2024Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в зоне СВО

В Минобороны России заявили о контроле над селом Анновка в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Российская армия взяла под контроль село Анновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли подразделения Южной группировки российских войск. Бойцы также нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад территориальной обороны в районе Северска, Звановки, Ступочки, Успеновки, Островского и Курахова в ДНР.

По данным Минобороны, за минувшие сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 330 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Казак», три автомобиля, гаубицу Д-30, два американских бронетранспортера Stryker и М113, а также орудия М119 производства США и L-119 производства Великобритании. Помимо этого, уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что с января по середину декабря 2024 года российские войска заняли в зоне СВО 189 населенных пунктов. В свою очередь, глава Минобороны Андрей Белоусов уточнил, что с начала года под контроль Вооруженных сил РФ перешло почти 4,5 тысячи квадратных километров территории.

ЖЗЛ
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