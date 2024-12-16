Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

Белоусов: в зоне СВО под контроль перешли почти 4,5 тысячи квадратных километров

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) под контроль России перешли почти 4,5 тысячи квадратных километров территории. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют менее одного процента Луганской народной республики (ЛНР), а также 25030 процентов Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

«В этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58-и тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч – иностранного производства», — добавил Белоусов.

Президент России Владимир Путин на коллегии до этого сообщал, что в 2024 году российские войска взяли под контроль в зоне СВО 189 населенных пунктов. Сейчас, по его словам, армия России владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.