Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:54, 16 декабря 2024Россия

Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

Белоусов: в зоне СВО под контроль перешли почти 4,5 тысячи квадратных километров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) под контроль России перешли почти 4,5 тысячи квадратных километров территории. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства, его слова приводятся в Telegram-канале ведомства.

По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют менее одного процента Луганской народной республики (ЛНР), а также 25030 процентов Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей.

«В этом году в зоне спецоперации уничтожено свыше 58-и тысяч единиц различного вооружения и техники противника. В том числе 18 тысяч – иностранного производства», — добавил Белоусов.

Президент России Владимир Путин на коллегии до этого сообщал, что в 2024 году российские войска взяли под контроль в зоне СВО 189 населенных пунктов. Сейчас, по его словам, армия России владеет стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

      В ЕС призвали инициировать переговоры по Украине раньше Трампа

      Путин дал поручение по управлению армией России

      Белоусов назвал площадь взятых под контроль территорий в зоне СВО за год

      Белоусов раскрыл число потерь ВСУ за все время СВО

      Белоусов призвал Минобороны быть готовым к возможному военному конфликту с НАТО

      В сети восхитились образом Сары Джессики Паркер на кинофестивале

      Путин высказался о планах размещения США ракет средней дальности

      Путин заявил о скором серийном выпуске «Орешника»

      Военкор назвал два варианта для попавших в окружение бойцов ВСУ у Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше