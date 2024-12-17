Блогер из Китая рассказал о моде на российские продукты

Блогер Хкукан: в Китае открылось много магазинов с российскими продуктами

Блогер из Китая Сюй Хкукан, длительное время живший в России, заявил, что в КНР открылось много магазинов с российскими продуктами. Об этом он рассказал каналу 360.

«Я тоже удивился, потому что я в Китае уж много лет живу, и там сейчас открылось очень много китайских магазинов [с российскими продуктами]. Например, я сейчас в Ханчжоу (…), и там я видел магазины с российскими товарами», — отметил блогер.

По его словам, в таких магазинах обычно продают конфеты, лапшу, сыр, молоко и некоторые другие продукты. Вместе с тем Хкукан отметил, что не покупал на родине российские товары, поскольку обычно приобретает их непосредственно в России.

Ранее популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) поделился впечатлениями от посещения самого большого города в Китае Чунцина. Он заявил, что столкнулся там с грязью и разрухой.