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09:02, 10 июля 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер побывал в самом большом городе Китая и пожаловался на грязь и разруху

Блогер Илья Варламов назвал город Чунцин грязным и неопрятным

Кадр: varlamov / YouTube

Популярный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) побывал в самом большом городе Китая Чунцине и пожаловался на грязь и разруху. Видео из поездки Варламова доступно на YouTube.

«Чунцин — довольно неопрятный и нелепый город. Вот, конечно, чего в Китае не хватает — это порядка», — высказался он.

Варламов объяснил, что ему показались грязными дома разных лет постройки. Кроме того, блогер пожаловался на неаккуратность и специфический запах в жилых кварталах. Также, по его словам, небоскребы города кажутся величественными только издалека. «Но когда ты соприкасаешься с этими деталями, ты думаешь: "Блин, ребят, ну можно было сделать и получше"» — заключил блогер.

Ранее Варламов побывал в Нью-Йорке и назвал проблему города. По его словам, в Нью-Йорке много бездомных из-за недоступного жилья.

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      Мария Большакова
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