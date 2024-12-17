Нейробиолог Кайра Бобинет заявила, что длительное пролистывание новостной ленты социальных сетей и просмотр коротких роликов пагубно влияют на когнитивные способности человека. Безобидная на первый взгляд привычка приводит к гниению мозга и, как следствие, к ухудшению памяти и утрате некоторых навыков, утверждает Бобинет. Проблема привлекла столько внимания, что издательство Оксфордского университета Oxford University Press (OUP) в качестве слова года выбрало «брейнрот», означающее деградацию мозга. Правда ли, что короткие видеоролики в соцсетях настолько опасны? «Лента.ру» выяснила у врачей.

Почему «брейнрот» стал словом года?

Брейнрот (brain rot, brainrot) в буквальном переводе означает «гниение мозга», или «разложение». Оксфордский словарь дает этому термину следующее определение: «Предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, часто рассматриваемое как результат чрезмерного потребления информации (в особенности онлайн-контента), считающейся тривиальной или примитивной».

Когда впервые появился термин «брейнрот»? Впервые слово «брейнрот» было использовано еще в 1854 году — в книге американского писателя Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу». В цифровую эпоху оно стало употребляться для описания процесса деградации человека из-за запойного просмотра неинтеллектуального контента: мемов, коротких видеороликов в TikTok или Reels в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также таких веб-сериалов, как «Скибиди-туалет». Помимо этого, в сети довольно популярны видео на брейнрот-языке. Их отличительная черта — это использование такого количества молодежного сленга, что речь становится совершенно непонятной для тех, кто им не владеет.

Хотя разговоры о брейнроте активно ведутся в последние несколько лет, по информации пресс-службы издательства Оксфордского университета, именно в 2024 году частота использования этого слова выросла на 230 процентов. Эксперты связывают его резко возросшую популярность с изменением формата потребления контента. По их мнению, современные подростки склонны к интернет-скроллингу, повышенной активности в соцсетях и просмотру большого количества коротких видео и мемов за короткий промежуток времени.

Почему ученые бьют тревогу из-за брейнрота?

Отвечая на вопрос о том, чем грозит человеку запойное потребление развлекательного контента, Бобинет подчеркнула, что брейнрот — это не болезнь, но реальный феномен, который лучше не оставлять без внимания. По ее словам, последние исследования показали, что бездумный интернет-скроллинг негативно влияет на память человека и его способность принимать решения.

В наше время люди испытывают трудности с концентрацией внимания. Они чувствуют, что их разум затуманен, им становится трудно сосредоточиться... Они не могут выполнять сложную работу Кира Бобинет нейробиолог, поведенческий психолог

Бобинет объяснила, что бесконтрольное потребление развлекательного контента в соцсетях провоцирует нарушение работы хабенулы — небольшого, но важного отдела мозга, отвечающего за принятие решений и мотивацию. Именно эта область мозга активируется каждый раз, когда человек решает открыть соцсети, чтобы справиться со скукой или снизить уровень стресса.

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Однако, по словам нейробиолога, при длительном просмотре тех же коротких видео в TikTok хабенула фактически блокирует мотивацию попробовать что-то новое. Из-за этого человеку так трудно заставить себя оторваться от экрана смартфона или компьютера и заняться делами. «Это самое неприятное, когда вы знаете, что должны что-то сделать, но вместо этого занимаетесь чем-то другим, например, скроллингом ленты», — отметила Бобинет, добавив, что именно так формируется зависимость от соцсетей.

Консультант по управлению устройствами в Newport Healthcare в Лос-Анджелесе Дон Грант даже раскритиковал производителей гаджетов и создателей контента за то, что они зомбируют пользователей и привязывают их к своим продуктам. «Эти люди очень умны. Они разработали алгоритмы, которые используют нашу лимбическую систему, так же как создатели игровых автоматов», — утверждает он. Грант заявил, что из-за привычки проводить много времени в соцсетях память человека становится менее емкой, а внимание рассеивается.

Что о «гниении» мозга думают врачи?

Длительное погружение в бесконечную новостную ленту соцсетей действительно негативно влияет на работу мозга, считает невролог сети пансионатов для пожилых «Теплые беседы» Андрей Черемухин. По словам врача, в нормальных условиях хабенула помогает человеку оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, но при постоянной стимуляции быстрым, хаотичным контентом она как будто ломается, из-за чего поступающая информация воспринимается фрагментированно и поверхностно.

Из-за перегрузки информацией мозг перестает эффективно фильтровать важное от неважного, что провоцирует снижение внимания, ухудшение памяти и повышение уровня тревожности. В результате после длительного просмотра развлекательных видео возникает ощущение апатии, нежелания заниматься делами и даже легкой опустошенности Андрей Черемухин невролог

Врач предупредил, что при регулярном и длительном потреблении подобного контента негативный эффект проявляется уже через несколько недель. Появятся трудности с концентрацией на учебе или работе, снизится продуктивность и возникнет непреодолимое желание снова вернуться к ленте видео для получения быстрого дофаминового вознаграждения. «Мозг привыкает к легкому удовольствию, и привычные занятия — чтение книг, работа или спорт — начинают казаться скучными и тяжелыми», — пояснил Черемухин.

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Солидарен с ним и невролог, врач высшей категории Али Исмаилов. По его словам, привычка снимать стресс с помощью роликов в соцсетях, помимо снижения мотивации и утомляемости, также провоцирует появление повышенной тревожности и чувства вины. При этом по мере увеличения времени, проводимого за просмотром подобного контента, мозг начинает привыкать к этому режиму, и симптомы проблемы могут усиливаться.

Как не допустить «гниения» мозга?

Мозг, так же как и мышцы, нуждается в тренировке, и чем больше он нагружен сложной, но полезной информацией, тем лучше функционирует, считают врачи. Чтобы избежать брейнрота, они посоветовали сознательно контролировать время, проведенное в социальных сетях. Также, по их мнению, будет полезно установить ограничения на просмотр развлекательного контента и по возможности выбирать более полезные и содержательные видео.