Нейробиолог Кайра Бобинет заявила, что длительное пролистывание новостной ленты социальных сетей и просмотр коротких роликов пагубно влияют на когнитивные способности человека. Безобидная на первый взгляд привычка приводит к гниению мозга и, как следствие, к ухудшению памяти и утрате некоторых навыков, утверждает Бобинет. Проблема привлекла столько внимания, что издательство Оксфордского университета Oxford University Press (OUP) в качестве слова года выбрало «брейнрот», означающее деградацию мозга. Правда ли, что короткие видеоролики в соцсетях настолько опасны? «Лента.ру» выяснила у врачей.
Почему «брейнрот» стал словом года?
Брейнрот (brain rot, brainrot) в буквальном переводе означает «гниение мозга», или «разложение». Оксфордский словарь дает этому термину следующее определение: «Предполагаемое ухудшение ментального или интеллектуального состояния человека, часто рассматриваемое как результат чрезмерного потребления информации (в особенности онлайн-контента), считающейся тривиальной или примитивной».
Впервые слово «брейнрот» было использовано еще в 1854 году — в книге американского писателя Генри Дэвида Торо «Уолден, или Жизнь в лесу». В цифровую эпоху оно стало употребляться для описания процесса деградации человека из-за запойного просмотра неинтеллектуального контента: мемов, коротких видеороликов в TikTok или Reels в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), а также таких веб-сериалов, как «Скибиди-туалет».
Помимо этого, в сети довольно популярны видео на брейнрот-языке. Их отличительная черта — это использование такого количества молодежного сленга, что речь становится совершенно непонятной для тех, кто им не владеет.
Хотя разговоры о брейнроте активно ведутся в последние несколько лет, по информации пресс-службы издательства Оксфордского университета, именно в 2024 году частота использования этого слова выросла на 230 процентов. Эксперты связывают его резко возросшую популярность с изменением формата потребления контента. По их мнению, современные подростки склонны к интернет-скроллингу, повышенной активности в соцсетях и просмотру большого количества коротких видео и мемов за короткий промежуток времени.
Почему ученые бьют тревогу из-за брейнрота?
Отвечая на вопрос о том, чем грозит человеку запойное потребление развлекательного контента, Бобинет подчеркнула, что брейнрот — это не болезнь, но реальный феномен, который лучше не оставлять без внимания. По ее словам, последние исследования показали, что бездумный интернет-скроллинг негативно влияет на память человека и его способность принимать решения.
В наше время люди испытывают трудности с концентрацией внимания. Они чувствуют, что их разум затуманен, им становится трудно сосредоточиться... Они не могут выполнять сложную работу
Бобинет объяснила, что бесконтрольное потребление развлекательного контента в соцсетях провоцирует нарушение работы хабенулы — небольшого, но важного отдела мозга, отвечающего за принятие решений и мотивацию. Именно эта область мозга активируется каждый раз, когда человек решает открыть соцсети, чтобы справиться со скукой или снизить уровень стресса.
Однако, по словам нейробиолога, при длительном просмотре тех же коротких видео в TikTok хабенула фактически блокирует мотивацию попробовать что-то новое. Из-за этого человеку так трудно заставить себя оторваться от экрана смартфона или компьютера и заняться делами. «Это самое неприятное, когда вы знаете, что должны что-то сделать, но вместо этого занимаетесь чем-то другим, например, скроллингом ленты», — отметила Бобинет, добавив, что именно так формируется зависимость от соцсетей.
Консультант по управлению устройствами в Newport Healthcare в Лос-Анджелесе Дон Грант даже раскритиковал производителей гаджетов и создателей контента за то, что они зомбируют пользователей и привязывают их к своим продуктам. «Эти люди очень умны. Они разработали алгоритмы, которые используют нашу лимбическую систему, так же как создатели игровых автоматов», — утверждает он. Грант заявил, что из-за привычки проводить много времени в соцсетях память человека становится менее емкой, а внимание рассеивается.
Что о «гниении» мозга думают врачи?
Длительное погружение в бесконечную новостную ленту соцсетей действительно негативно влияет на работу мозга, считает невролог сети пансионатов для пожилых «Теплые беседы» Андрей Черемухин. По словам врача, в нормальных условиях хабенула помогает человеку оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, но при постоянной стимуляции быстрым, хаотичным контентом она как будто ломается, из-за чего поступающая информация воспринимается фрагментированно и поверхностно.
Из-за перегрузки информацией мозг перестает эффективно фильтровать важное от неважного, что провоцирует снижение внимания, ухудшение памяти и повышение уровня тревожности. В результате после длительного просмотра развлекательных видео возникает ощущение апатии, нежелания заниматься делами и даже легкой опустошенности
Врач предупредил, что при регулярном и длительном потреблении подобного контента негативный эффект проявляется уже через несколько недель. Появятся трудности с концентрацией на учебе или работе, снизится продуктивность и возникнет непреодолимое желание снова вернуться к ленте видео для получения быстрого дофаминового вознаграждения. «Мозг привыкает к легкому удовольствию, и привычные занятия — чтение книг, работа или спорт — начинают казаться скучными и тяжелыми», — пояснил Черемухин.
Солидарен с ним и невролог, врач высшей категории Али Исмаилов. По его словам, привычка снимать стресс с помощью роликов в соцсетях, помимо снижения мотивации и утомляемости, также провоцирует появление повышенной тревожности и чувства вины. При этом по мере увеличения времени, проводимого за просмотром подобного контента, мозг начинает привыкать к этому режиму, и симптомы проблемы могут усиливаться.
Как не допустить «гниения» мозга?
Мозг, так же как и мышцы, нуждается в тренировке, и чем больше он нагружен сложной, но полезной информацией, тем лучше функционирует, считают врачи. Чтобы избежать брейнрота, они посоветовали сознательно контролировать время, проведенное в социальных сетях. Также, по их мнению, будет полезно установить ограничения на просмотр развлекательного контента и по возможности выбирать более полезные и содержательные видео.
Заменить просмотр бессмысленных видео можно на чтение, рисование, занятия музыкой и другие виды хобби, требующие концентрации и творческой энергии. Также хорошо сказываются на здоровье, в том числе когнитивном, регулярные физические нагрузки. Не лишним будет и периодический цифровой детокс, во время которого надо полностью отказаться от использования соцсетей