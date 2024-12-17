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12:43, 17 декабря 2024Россия

Исчезнувшую из российского интерната 15-летнюю воспитанницу нашли под мостом

Исчезнувшую из интерната в Уфе 15-летнюю воспитанницу нашли под мостом
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Уфе исчезнувшую из интерната 15-летнюю воспитанницу нашли под мостом. Спасти несовершеннолетнюю не удалось. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, девочка решила съездить к родственникам на выходные. Когда она не появилась в учреждении, сотрудники забили тревогу и обратились в полицию. К поискам школьницы привлекли волонтеров.

Представители правоохранительных органов начали проверку.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге 17-летняя студентка оставила телефон дома, исчезла на два дня и была найдена в больнице с многочисленными переломами.

Родственникам и оперативникам девушка объявила, что случайно упала с моста. Ее друзья предположили, что на несовершеннолетнюю могли напасть неизвестные. Следователи в Свердловской области эту версию не подтвердили.

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