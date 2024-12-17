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19:46, 17 декабря 2024Экономика

В Москве начало исчезать комфортное жилье

Urban Grade: в Старой Москве станет меньше новостроек комфорт-класса
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам 2024 года предложение новостроек комфорт-класса в Старой Москве выросло всего на один процент, тогда как в премиум-сегменте оно увеличилось на 40,8 процента, а в элитном — в 2,3 раза. Комфортное жилье начинает исчезать в столице, отметили аналитики системы сертификации новостроек Urban Grade в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

В середине декабря на первичном рынке в старых границах Москвы доступны 45,1 тысячи объектов общей площадью 2,66 миллиона квадратных метров. 34,5 процента из них (20,5 тысячи лотов) приходится на новостройки комфорт-класса, 44,1 процента (19 тысяч лотов) — на бизнес-класс, 15,9 процента (4,7 тысячи лотов) — на премиум-класс, а 5,5 процента (900 лотов) — на элит-класс. По словам специалистов, предложение из комфорт-класса частично перераспределилось на другие сегменты.

«Раньше недвижимость комфорт-класса хорошо держала удар в кризисные периоды. Ее "подпитывала" многочисленная аудитория, предельно низкие ипотечные ставки, а также приемлемый баланс между ростом цен и доходов. Но ценовая горячка 2020-2023 годов, инфляция плюс крайне жесткая кредитная политика Центробанка выбили те опоры, на которых базировался жилищный масс-маркет. Он остался без гарантированного спроса, к которому привыкли девелоперы, и оказался едва ли не самым рискованным сегментом рынка», — пояснила главный управляющий и учредитель проектов Urban Ольга Хасанова.

Сейчас девелоперам гораздо выгоднее вкладывать средства в премиальные и элитные проекты, в ликвидности которых не приходится сомневаться, заключила специалистка.

Ранее россиян предупредили о резком росте цен на съемное жилье в 2025 году. По прогнозам ипотечного брокера Дмитрия Ракуты, арендные ставки могут повыситься на 50 процентов.

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