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11:15, 17 декабря 2024Ценности

Ким Кардашьян показала грудь в крошечном меховом бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @charliedenis

Американская телезвезда показала откровенный снимок со съемки для собственного бренда Skims и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница предстала на размещенном фото в меховом бикини, состоящем из оголяющего грудь крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками на талии. При этом она позировала в бежевых сапогах со шнуровкой и светловолосом парике. Ее внешний вид дополнили макияж глаз в стиле smoky eyes и нюдовая помада.

Поклонники оценили съемку бизнесвумен в комментариях под постом. «Я подумал, что это Бейонсе», «Почему ты одета как Бейонсе», «Ким невозможно узнать», «Опять что-то новое? А мы так и не успели закупиться вещами из коллекции с North Face», «Очень горячо», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян спровоцировала слухи о разорении своей семьи.

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