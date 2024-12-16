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17:52, 16 декабря 2024Ценности

Миллиардерша Ким Кардашьян спровоцировала слухи о разорении своей семьи

Кардашьян спровоцировала слухи о разорении из-за отмены вечеринки на Рождество
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская телезвезда и бизнесвумен Ким Кардашьян спровоцировала слухи о разорении своей семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

На открытии нового магазина собственного бренда Skims в Нью-Йорке миллиардерша ответила на вопрос репортера о легендарных вечеринках в честь Рождества, которые семья Кардашьян-Дженнер устраивала ежегодно. Выяснилось, что на этот раз знаменитость отказалась от проведения масштабного торжества.

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По словам предпринимательницы, отменить традицию семья решила из-за ремонта. «В этом году мы устраиваем очень скромную вечеринку в канун Рождества, потому что у нас идет много строительных работ. Мы провели множество легендарных праздников и продолжим это делать. К тому же наши дети их любят — это прекрасная традиция», — уточнила знаменитость.

Однако поклонники посчитали, что на самом деле Кардашьян решили сэкономить на вечеринке, о чем принялись писать в многочисленных постах в соцсетях. Сама телезвезда никак не прокомментировала подобные слухи.

Ранее в декабре Ким Кардашьян появилась на открытии магазина Skims на каблуках после перелома ноги.

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