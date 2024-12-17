Первые комплексы нацсистемы обращения с отходами I и II классов введены в эксплуатацию

«Росатом» рассказал об утилизации отходов I и II классов по нацсистеме

Введенные ФЭО (предприятие госкорпорации «Росатом») в эксплуатацию производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов «Горный» (Саратовская область) и «Щучье» (Курганская область) являются частью производственной инфраструктуры по обращению с промышленными отходами. Об этом сообщили в «Росатоме».

«Построенные мощности позволят решить важнейшую экологическую задачу по эффективному и безопасному обращению с промышленными отходами. На предприятиях, созданных в логике экономики замкнутого цикла, предусмотрены современные технологические решения, благодаря которым можно будет получать из отходов вторичное сырье и возвращать его в хозяйственный оборот», — отметил заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации «Росатом» Андрей Никипелов.

Мощности комплексов в Саратовской и Курганской областях позволят перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов I и II классов опасности в год каждый. На предприятиях созданы многоуровневые системы безопасности и экологического мониторинга показателей окружающей среды.

«При поддержке законодателей, Минприроды и профильных федеральных структур "Росатом" создает в стране целую систему по обращению с опасными промышленными отходами. Совершенствуется и дополняется необходимая законодательная база, создаются производственные мощности, уже действует разработанная нами цифровая платформа по учету и контролю за отходами I-II классов опасности, куда на сегодня вовлечено 95 процентов участников рынка», — сказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.