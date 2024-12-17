Крупнейшая авиакомпания России объявила массовую распродажу билетов

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50 процентов

«Аэрофлот» объявил массовую распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшей авиакомпании России.

У пассажиров появилась возможность приобрести билеты со скидкой до 50 процентов. Акция продлится с 17 по 19 декабря.

Улететь по купленным билетам путешественники смогут до 6 июня 2025 года. В акции участвуют более 200 направлений маршрутной сети перевозчика.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на следующий год. География таких перелетов впервые расширена до 23 направлений.

