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18:05, 17 декабря 2024Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России объявила массовую распродажу билетов

«Аэрофлот» объявил распродажу билетов со скидками до 50 процентов
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

«Аэрофлот» объявил массовую распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшей авиакомпании России.

У пассажиров появилась возможность приобрести билеты со скидкой до 50 процентов. Акция продлится с 17 по 19 декабря.

Улететь по купленным билетам путешественники смогут до 6 июня 2025 года. В акции участвуют более 200 направлений маршрутной сети перевозчика.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на следующий год. География таких перелетов впервые расширена до 23 направлений.

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