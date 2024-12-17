«Аэрофлот» начал продажи субсидированных билетов

«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов на следующий год, география таких перелетов впервые расширена до 23 направлений. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.
Отмечается, что по льготным билетам можно будет улететь в столицу из Благовещенска, Магадана, Хабаровска, Анадыря, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Южно-Сахалинска, Якутска, Улан-Удэ.
Также будут продаваться льготные билеты на рейсы из Красноярска в Хабаровск и Благовещенск. Скидка будет действовать и при покупке билета в обратном направлении.
Ранее сообщалось, что Росавиация намерена отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке.