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07:50, 22 мая 2024Россия

В России захотели сократить число рейсов на Дальний Восток

«Ъ»: в РФ хотят отменить льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке

Фото: Pexels

Росавиация намерена отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке, сообщает «Ъ» со ссылкой на письмо регулятора от 8 мая в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД).

«Росавиация рассматривает вопрос "восстановления размеров" ставок сборов за аэронавигационное обслуживание полетов на Дальний Восток», — пишет издание.

Уточняется, что в марте 2020 года для Дальнего востока был установлен понижающий коэффициент в размере 0,01 от ставок, в то время, как для остальных регионов коэффициент составлял 0,5. Данная мера действовала в качестве временной поддержки перевозчиков в период пандемии коронавируса. За прошлый год общие расходы авиаперевозчиков на аэронавигацию увеличились на 68 процентов.

В настоящее время авиакомпании подчеркивают, что отмена льготных ставок скажется на стоимости билетов, а также может привести к снижению количества убыточных рейсов на Дальний Восток.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала российские авиакомпании обеспечить доступные для всех россиян билеты на внутренние рейсы.

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      Марина Совина
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