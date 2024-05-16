Российские авиакомпании призвали обеспечить доступные билеты для пассажиров

ФАС призвала авиакомпании обеспечить доступные билеты для всех пассажиров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала российские авиакомпании обеспечить доступные для всех россиян билеты на внутренние рейсы. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава службы Максим Шаскольский отметил, что ФАС получает много жалоб на стоимость билетов, поэтому перевозчиков попросили уточнить порядок ценообразования. По итогам анализа будут приняты меры реагирования.

Шаскольский добавил, что в отношении одной из крупнейших авиакомпаний уже возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Другим перевозчикам направили письма с требованием обеспечить авиабилеты, доступные всем категориям пассажиров.

Ранее в Госдуме попросили ФАС проверить рост цен на авиабилеты. По данным Росстата, в феврале стоимость перелета по России в экономклассе выросла на 42 процента.