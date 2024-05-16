Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:09, 16 мая 2024Путешествия

Российские авиакомпании призвали обеспечить доступные билеты для пассажиров

ФАС призвала авиакомпании обеспечить доступные билеты для всех пассажиров

Фото: Natali Quijano / Unsplash

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) призвала российские авиакомпании обеспечить доступные для всех россиян билеты на внутренние рейсы. Об этом сообщает «Российская газета».

Глава службы Максим Шаскольский отметил, что ФАС получает много жалоб на стоимость билетов, поэтому перевозчиков попросили уточнить порядок ценообразования. По итогам анализа будут приняты меры реагирования.

Материалы по теме:
«Победа» попала под жесткие санкции. Как это скажется на пассажирах и полетах авиакомпании за рубеж?
«Победа» попала под жесткие санкции. Как это скажется на пассажирах и полетах авиакомпании за рубеж?
3 мая 2024
Цены на авиабилеты взлетят в ближайшие годы. Почему пассажирам придется заплатить за появление безвредного топлива?
Цены на авиабилеты взлетят в ближайшие годы.Почему пассажирам придется заплатить за появление безвредного топлива?
12 сентября 2023

Шаскольский добавил, что в отношении одной из крупнейших авиакомпаний уже возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства. Другим перевозчикам направили письма с требованием обеспечить авиабилеты, доступные всем категориям пассажиров.

Ранее в Госдуме попросили ФАС проверить рост цен на авиабилеты. По данным Росстата, в феврале стоимость перелета по России в экономклассе выросла на 42 процента.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      В Черном море обнаружили 11 направлявшихся к Крыму морских дронов ВМС Украины

      Еще четырех фигурантов дела о теракте в «Крокусе» оставили под арестом

      Учительнице подарили скидку на кремацию на профессиональный праздник

      Беременных женщин предостерегли от чрезмерного приема популярного витамина

      В США заявили о достижении Россией цели на Украине

      Одного из хирургов клиники Хайдарова отправили под домашний арест

      Стали известны новые подробности о расследовании дела о теракте в «Крокусе»

      Александр Емельяненко прошел курс реабилитации в Ингушетии

      Потолок школы в российском городе рухнул и чуть не придавил ученицу

      В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше