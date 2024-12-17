Личность напавшего на школу в Висконсине раскрыли

CNN: стрельбу в христианской школе в Висконсине устроила 15-летняя девочка

Стрельбу в христианской школе в города Мэдисон (штат Висконсин, США) устроила 15-летняя девочка, она ликвидирована. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на начальника городской полиции Мэдисона Шона Ф.Барнса.

«Три человека, включая стрелявшего, погибли. Стрелявший был идентифицирован как 15-летняя Натали Рапноу, которая также называла себя Самантой. Она была ученицей школы. Ее смерть констатировали во время транспортировки в местную больницу», — сообщил Барнс.

Он отметил, что родители нападавшей сотрудничают со следствием, претензий у правоохранительных органов к ним нет.

Телеканал уточнил, что о стрельбе сообщил ученик второго класса. Полиция прибыла в школу спустя три минуты.

Ранее стало известно, что по меньшей мере четыре человека погибли и пятеро пострадали при стрельбе в школе. Изначально полиция сообщила о двоих погибших, но затем поступили новые данные.