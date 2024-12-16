При стрельбе в Висконсине погибли четыре человека

CNN: при стрельбе в христианской школе в Висконсине погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли и пятеро пострадали при стрельбе в христианской школе в городе Мэдисон американского штата Висконсин. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местную полицию.

Ранее в СМИ появилась информация, что подозреваемый в нападении со стрельбой в христианской школе в Мэдисоне ликвидирован. Изначально полиция сообщила о двоих погибших, но затем поступили новые данные. Как утверждают правоохранительные органы, подозреваемый в нападении был несовершеннолетним.

О стрельбе в христианской школе стало известно в понедельник, 16 декабря. Отмечалось, что несколько человек пострадали. Полиция призвала горожан не приближаться к месту происшествия.

14 декабря стало известно, что один человек погиб в результате стрельбы на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны.