Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:40, 17 декабря 2024Силовые структуры

Наемника из Белоруссии заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

Суд ДНР рассмотрит дело наемника Михаленко за участие в боях на стороне ВСУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело 33-летнего наемника из Белоруссии Александра Михаленко, который принимал участие в боях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Иностранец заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, с февраля 2022 года по сентябрь 2024-го Михаленко добровольно вступил в полк имени Кастуся Калиновского Интернационального легиона территориальной обороны Украины. В составе полка он принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), за что получил вознаграждение в размере 4,9 миллиона рублей.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу наемника из Грузии Георгия Гелашвили, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Контузило, осколками посекло лицо». Раскрыта личность единственного выжившего при подрыве генерала Кириллова

      В аэропорту Европы потеряли посылку с радиоактивным веществом

      Бывшего российского чиновника обвинили в превышении полномочий при строительстве детсада

      После крушения танкеров у Керченского пролива задержали капитана судна

      Предотвращен воздушный удар по России со стороны Украины

      Электрокары Tesla начали ломаться из-за короткого замыкания

      На Украине заявили о выгоде от ядерной войны

      Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в спортзале

      Стоимость биткоина достигла нового рекорда

      Сырский назвал наиболее тяжелые направления на фронте для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше