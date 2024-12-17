Наемника из Белоруссии заочно осудят в России за участие в боях на стороне ВСУ

Суд ДНР рассмотрит дело наемника Михаленко за участие в боях на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит дело 33-летнего наемника из Белоруссии Александра Михаленко, который принимал участие в боях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Иностранец заочно обвиняется по части 3 статьи 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. Он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

По версии следствия, с февраля 2022 года по сентябрь 2024-го Михаленко добровольно вступил в полк имени Кастуся Калиновского Интернационального легиона территориальной обороны Украины. В составе полка он принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), за что получил вознаграждение в размере 4,9 миллиона рублей.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу наемника из Грузии Георгия Гелашвили, который участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ.