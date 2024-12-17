Постпред РФ при ООН Небензя: Киев хочет обмена лишь наемников и членов нацбатов

Власти Украины не нуждаются в своих гражданах, даже в вопросе обмена пленными Киев заинтересован только в возвращении западных наемников и членов националистических батальонов, такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время речи на заседании Совета безопасности объединения, передает KP.RU.

«Простые украинцы, попавшие на фронт из-за насильственной мобилизации, киевский режим не интересуют. Они готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наемников», — озвучил цель Киева дипломат.

Ранее Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 украинских военнопленных. Таким образом украинский лидер показал свое нежелание двигаться к миру, подчеркнул постпред РФ при ООН.