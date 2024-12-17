Небензя: Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 военнопленных

Владимир Зеленский в хамской манере отказался забирать более 600 украинских военнопленных. Так он показал свое нежелание двигаться к миру, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Нежелание просроченного украинского руководства двигаться к миру проявилось также и в отказе от предложения Венгрии по установлению рождественского прекращения огня и обмену плененными», — посетовал постпред,

Россия, со своей стороны, в тот же день передала список к обмену. Однако Зеленский «в хамской манере безапелляционно отверг инициативу, в очередной раз отказавшись забирать более 600 украинских военнослужащих, находящихся в России уже более года», добавил Небензя.

По его словам, обычные украинцы киевский режим не интересуют. Власти готовы обменивать только боевиков националистических батальонов, а также иностранных наемников.

Ранее Небензя заявил, что союзники Украины предлагают суррогатные формулы урегулирования конфликта. Из-за этого Россия вынуждена добиваться целей специальной военной операции военным путем. По его словам, предложенные Западом пути урегулирования конфликта не устраняют угрозы для РФ.

Также постпред РФ при ООН указал на то, что Россию не устроят «никакие схемы» заморозки украинского конфликта. Помимо этого, не может идти речи о роли НАТО в урегулировании кризиса.