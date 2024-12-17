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02:41, 17 декабря 2024Мир

Небензя прокомментировал западные формулы мира по Украине

Небензя: Запад предлагает только суррогатные формулы урегулирования
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Западные союзники Украины предлагают суррогатные формулы урегулирования конфликта, из-за чего Россия вынуждена добиваться целей специальной военной операции (СВО) военным путем. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, его слова приводит сайт постпредства.

По его словам, предложенные Западом пути урегулирования конфликта не устраняют угрозы для России. Из-за этого Москва вынуждена отмечать соразмерно ситуации, подчеркнул постпред.

«Пока это происходит, мы продолжим добиваться цели нашей СВО военным путем и реагировать на провокации киевского режима так, как это мы сделали 13 декабря», — сказал Небензя.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал, что Украина может получить большие объемы нового оружия из США: танки, снаряды, ракеты ATACMS и ракеты для систем противовоздушной обороны. Объем новой помощи, по словам военного эксперта, может достигнуть полутора миллиардов долларов, что повлияет на интенсивность боевых действий.

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