Небензя рассказал о непоколебимой позиции России по конфликту на Украине

Небензя: никакие схемы заморозки украинского конфликта РФ не устроят

Россию не устроят «никакие схемы» заморозки украинского конфликта. Помимо этого, не может идти речи о роли НАТО в урегулировании кризиса, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Никакие схемы заморозки конфликта Россию не устроят. Мы на примере с Минскими соглашениями сполна убедились в том, что ни Западу, ни тем более киевской хунте нельзя верить», — посетовал он.

По словам Небензи, в РФ понимают, что цель «этого упражнения — дать киевскому режиму столь необходимую передышку на поле боя, чтобы перевооружиться и зализать раны».

Ранее Василий Небензя сообщил, что Россия запросила на 20 декабря заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по теме конфликта на Украине. По его словам, шаги со стороны Запада призваны усугубить и расширить географию украинского конфликта и грозящих прямым столкновением ядерных держав.

До этого Небензя заявил, что единственная угроза украинским детям исходит от властей Украины, включая президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, Киев в будущем отправит нынешних украинских детей сражаться в составе Вооруженных сил Украины