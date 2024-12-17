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05:35, 17 декабря 2024Культура

Основатель Pink Floyd высказался о применении Россией «Орешника»

Основатель Pink Floyd Уотерс: удар «Орешником» заставил Зеленского задуматься
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс высказался о недавнем применении Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник». Его слова приводит РИА Новости.

Музыкант предположил, что это событие заставило задуматься президента Украины Владимира Зеленского. По словам артиста, политик «сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена».

Помимо этого, он уточнил, что на Западе практически не было представлено данных о последствиях удара, что, по его словам, свидетельствует о значимости произошедшего.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил силу удара «Орешником» с метеоритом. По его словам, в ракетном комплексе используются достаточно мощные элементы, которые разогреваются до четырех тысяч градусов, что сопоставимо с температурой на поверхности Солнца.

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