Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
05:01, 17 декабря 2024Ценности

Россияне назвали самые необычные подарки от «Тайного Санты»

Россияне рассказали, что получали от «Тайного Санты» БДСМ-набор и смеситель
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Luiza Kamalova / Shutterstock / Fotodom

Более 66 процентов опрошенных россиян играли в «Тайного Санту» 2-3 раза в жизни, а треть делают это на ежегодной основе. К такому выводу по результатам исследования пришли онлайн-сервис Битрикс24 и платформа «Мой Санта». В ходе опроса россияне также назвали самые необычные подарки, которые получали от «Тайного Санты». С итогами работы ознакомилась «Лента.ру».

Согласно результатам опроса, игра чаще всего проводится в кругу друзей и с коллегами на работе. Только 16 процентов респондентов играют в кругу семьи.

Почти 45 процентов опрошенных предпочитают тратить на подарок от 500 до 1 000 рублей, 33 процента — от 1 000 до 2 000 рублей, лишь 6 процентов готовы потратить более 2 000 рублей. При этом восемь из десяти респондентов стараются подарить достойный подарок, даже если получатель не вызывает симпатии.

Материалы по теме:
Как необычно встретить Новый год-2025? Идеи для семейного праздника и вечеринки в кругу друзей
Как необычно встретить Новый год-2025?Идеи для семейного праздника и вечеринки в кругу друзей
11 декабря 2024
Новый год 2025 по-русски и по-китайски: традиции и символы. Как и когда встречать год Деревянной Зеленой Змеи
Новый год 2025 по-русски и по-китайски: традиции и символы.Как и когда встречать год Деревянной Зеленой Змеи
11 декабря 2024

Большинство россиян играют в «Санту», потому что следуют традициям, хотят радовать коллег и друзей и любят делать креативные подарки. 9 процентов респондентов признались, что играют под давлением.

Наибольший страх респондентов вызывает то, что их подарок не понравится (67 процентов) получателю или окажется самым дешевым (20 процентов). Около 64 процентов россиян тратят на поиск подарка минимум несколько дней.

Среди самых необычных подарков респонденты отметили БДСМ-набор, смеситель на раковину (как позже выяснилось, от «любимого мужчины на заре отношений»), матрешку с веревкой для шибари, билет на экскурсию на завод, 1 рубль, светящийся порошок и коробку спичек.

Ранее россияне раскрыли размер своих трат на новогодние подарки. Опрос показал, что более половины респондентом (55 процентов) собираются уложиться в сумму до 30 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Тунисе туристы из России содержатся в тюрьме Mornaguia. Это место заключения известно пытками

      Меркель высказалась против закрытия внутренних границ Европы

      Житель Дзержинска рассказал о стрельбе ВСУ по горожанам «как в тире»

      Россияне назвали самые необычные подарки от «Тайного Санты»

      Леопард набросился на справлявшую нужду женщину

      40-летние мужчины и женщины дали важные советы людям вдвое младше себя

      В АТОР раскрыли последствия отказа Турции от системы all inclusive

      Индия приостановила многомиллиардный тендер на строительство субмарин

      Южная Корея ввела санкции против России

      Мишустин сообщил об интересе стран и объединений к ЕАЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше