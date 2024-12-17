Россияне назвали самые необычные подарки от «Тайного Санты»

Россияне рассказали, что получали от «Тайного Санты» БДСМ-набор и смеситель

Более 66 процентов опрошенных россиян играли в «Тайного Санту» 2-3 раза в жизни, а треть делают это на ежегодной основе. К такому выводу по результатам исследования пришли онлайн-сервис Битрикс24 и платформа «Мой Санта». В ходе опроса россияне также назвали самые необычные подарки, которые получали от «Тайного Санты». С итогами работы ознакомилась «Лента.ру».

Согласно результатам опроса, игра чаще всего проводится в кругу друзей и с коллегами на работе. Только 16 процентов респондентов играют в кругу семьи.

Почти 45 процентов опрошенных предпочитают тратить на подарок от 500 до 1 000 рублей, 33 процента — от 1 000 до 2 000 рублей, лишь 6 процентов готовы потратить более 2 000 рублей. При этом восемь из десяти респондентов стараются подарить достойный подарок, даже если получатель не вызывает симпатии.

Большинство россиян играют в «Санту», потому что следуют традициям, хотят радовать коллег и друзей и любят делать креативные подарки. 9 процентов респондентов признались, что играют под давлением.

Наибольший страх респондентов вызывает то, что их подарок не понравится (67 процентов) получателю или окажется самым дешевым (20 процентов). Около 64 процентов россиян тратят на поиск подарка минимум несколько дней.

Среди самых необычных подарков респонденты отметили БДСМ-набор, смеситель на раковину (как позже выяснилось, от «любимого мужчины на заре отношений»), матрешку с веревкой для шибари, билет на экскурсию на завод, 1 рубль, светящийся порошок и коробку спичек.

Ранее россияне раскрыли размер своих трат на новогодние подарки. Опрос показал, что более половины респондентом (55 процентов) собираются уложиться в сумму до 30 тысяч рублей.

