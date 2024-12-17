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08:47, 17 декабря 2024Бывший СССР

Рогов заявил об угрозе окружения для отходящих из Курахово частей ВСУ

Рогов: отходящим из Курахово частям ВСУ грозит окружение ВС РФ с севера и юга
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Частям Вооруженных сил Украины (ВСУ), отходящим из Курахово и котла южнее населенного пункта, грозит окружение ВС России, которые выходят к автодороге на Запорожье, с севера и юга. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Местом сбора бегущих из Курахова и южнокураховского котла боевиков ВСУ назначено село Дачное к западу от Курахова, но оно уже с двух сторон под угрозой окружения», — уточнил Рогов. По его словам, продвижение российских подразделений происходит с севера в сторону Шевченко от Старых Терн и с юга от Зеленовки к находящемуся вблизи трассы селу Улаклы. Если к нему удастся выйти, ВС РФ получат полный контроль над трассой, ведущей к городу Запорожье.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что попавшая в котел под Курахово группировка бойцов ВСУ имеет лишь один шанс сохранить себе жизнь. Речь идет о сдаче в плен, поскольку украинское командование бросило своих военных.

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