Россиян научили выбирать лучшую живую елку

Эксперт Кунафин: живую новогоднюю елку лучше покупать на официальных базарах

Живую новогоднюю елку лучше всего покупать на официальных базарах с законно срубленными растениями. Выбирать безопасные для природы праздничные деревья научил россиян начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин в беседе с «Москвой 24».

Узнать о законности спила и продажи можно по документам, которые должен показать продавец. В них в том числе указывают информацию о питомнике, где были выращены и спилены ели. Данные должны быть указаны вплоть до даты, когда было срублено дерево, — так можно будет судить о его свежести.

После покупки Кунафин посоветовал поместить ель в емкость с водой и поддерживать влажность в помещении, где она будет стоять. Можно также купить дерево с корневой системой и посадить его в горшок с землей, а летом — переместить на дачу. «При покупке вам выдадут соответствующие инструкции, в которых в том числе будет указан и режим полива», — заключил специалист.

Ранее владельцам домашних питомцев посоветовали устанавливать в доме искусственную елку. Такое дерево менее травматично для животных, объяснили эксперты. Также важно ответственно подойти к выбору игрушек. Лучше отказаться от стеклянных и блестящих фигурок, заменив их на пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетеные. Украшать елку фруктами и конфетами также не стоит. Подойдут только цитрусовые, потому что они отпугивают кошек и собак.