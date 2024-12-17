Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 17 декабря

В Крыму объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник, 17 декабря, на территории полуострова ожидается усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный, порывы которого могут достигать 28 метров в секунду.

Как указали сотрудники МЧС, в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ. Более того, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения на автодорогах, в особенности на участках горных перевалов.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности. В частности, жителям и гостям региона необходимо исключить выход в горы, леса и на набережные.

Ранее штормовое предупреждение из-за снега и риска схода лавин объявили в Сочи. Спасатели предупредили, что в предгорьях и низких горах курорта прогнозируется налипание мокрого снега на проводах и деревьях.