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16:30, 17 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка отправилась на Украину воевать и попала под обвинение в госизмене

Суд Курска арестовал жительницу Иркутска за госизмену, она собиралась на Украину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска арестовал жительницу Иркутской области Светлану Савельеву, задержанную сотрудниками ФСБ при переходе госграницы, — она направлялась на Украину, чтобы воевать против российских войск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Женщине вменяется покушение на госизмену. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

По данным ФСБ, россиянка намеревалась перейти на сторону противника. С этой целью она приехала в Курскую область, чтобы перейти линию боевого соприкосновения в районе города Суджа, однако была задержана правоохранительными органами. Следователь ФСБ возбудил против нее уголовное дело по статье 275 УК РФ («Покушение на госизмену»)

Из материалов дела следует, что у Савельевой нет официального источника дохода.

Ранее 17 декабря сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты, работавшего на украинские спецслужбы.

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