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16:08, 17 декабря 2024Силовые структуры

Россиянка предстанет перед судом за хищение собранных для бойцов СВО полумиллиона рублей

Жительница Подмосковья похитила 500 тыс руб, собранные на нужды бойцов СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Суражский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело 42-летней жительницы Московской области, обвиняемой в хищении полумиллиона рублей, собранных волонтерами для нужд участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В суд поступило уголовное дело россиянки, которой вменяется особо крупное мошенничество. По версии следствия, она вызвалась помочь волонтерам в приобретении запчасти для ремонта квадрокоптеров и взяла 26 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужны.

Также женщина получила от организатора волонтерского движения «Поможем вместе 32 Сураж» 486 тысяч рублей на покупку для бойцов СВО биноклей, тепловизоров и квадрокоптера, однако свои обязательства не выполнила.

15 декабря сообщалось, что общественное движение «Ветераны России» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить главу промоушена единоборств Hardcore Анатолия Сульянова из-за подозрений в обмане бойцов 810-й бригады, участвующих в СВО.

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