Россиянка предстанет перед судом за хищение собранных для бойцов СВО полумиллиона рублей

Суражский районный суд Брянской области рассмотрит уголовное дело 42-летней жительницы Московской области, обвиняемой в хищении полумиллиона рублей, собранных волонтерами для нужд участников специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В суд поступило уголовное дело россиянки, которой вменяется особо крупное мошенничество. По версии следствия, она вызвалась помочь волонтерам в приобретении запчасти для ремонта квадрокоптеров и взяла 26 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужны.
Также женщина получила от организатора волонтерского движения «Поможем вместе 32 Сураж» 486 тысяч рублей на покупку для бойцов СВО биноклей, тепловизоров и квадрокоптера, однако свои обязательства не выполнила.
15 декабря сообщалось, что общественное движение «Ветераны России» обратилось к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить главу промоушена единоборств Hardcore Анатолия Сульянова из-за подозрений в обмане бойцов 810-й бригады, участвующих в СВО.