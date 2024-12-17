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19:16, 17 декабря 2024Силовые структуры

Российский литейщик установил скрытую камеру в душевой и снимал женщин-коллег

На Урале литейщик установил скрытую камеру в душевой и снимал женщин-коллег
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Литейщик из Каменска-Уральского установил скрытую камеру в женской душевой и снимал своих голых коллег на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, камеру к стенке душевой 33-летний заводчанин прикрепил скотчем в августе текущего года. Спустя полгода одна из сотрудниц заметила девайс и сообщила о нем коллегам и охране. Последние вычислили злоумышленника по камерам — им оказался литейщик Алексей. Он уже во всем сознался.

Как уточнили коллеги, у заводчанина есть жена и дети. Снятый в душевой контент он хранил на своем мобильном телефоне.

Возбуждено уголовное дело. Работницы завода готовят коллективный иск.

Ранее в Москве задержали 46-летнего мужчину, который сдавал квартиру девушкам и подглядывал за ними через камеры.

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