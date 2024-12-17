Российский правозащитник Владимир Казанцев умер в колонии

В колонии Копейска скончался юрист-экоактивист Владимир Казанцев

В одной из колоний Копейска (Челябинская область) скончался юрист и экоактивист Владимир Казанцев. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Казанцеву было 52 года, у него остались супруга и двое детей.

В пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области заявили, что по факту смерти проводится проверка, передает Комсомольская правда. Уточняется, что заключенный почувствовал себя плохо. Медицинский работник провел реанимационные мероприятия, но спасти правозащитника не удалось.

Ранее в Свердловской области суд приговорил мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения.