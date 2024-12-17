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20:27, 17 декабря 2024Силовые структуры

Российский военный суд приговорил переводившего деньги исламистам к 10 годам

В Ростове-на-Дону мужчина получил 10 лет за переводы денег исламистам
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил Виктор Цыбилина у 10 годам лишения свободы за то, что он переводил деньги исламистам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности») и части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Как установил суд, в июне 2020 года осужденный ознакомился с материалами религиозно-экстремистского характера в интернете и затем стал разделять идеологию радикального ислама. После этого он переводил деньги участникам запрещенных террористических международных организаций на их карты. Кроме того, с января по начало апреля 2024 года он изготовил наркотическое средство, которое незаконно хранил для личного употребления.

Ранее сообщалось, что на Камчатке Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина из Средней Азии, который отправил денежные средства сирийским террористам.

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