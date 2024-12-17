Суд приговорил россиянина к восьми годам за расправу над мужчиной на глазах его внучек

В Москве осудили мужчину, убившего пенсионера на глазах его внучек

В Москве суд приговорил мужчину к восьми годам за расправу над пенсионером на глазах его внучек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Как установил суд, 4 июня в районе Вешняки в лесопарке «Кусково» 58-летний мужчина гулял со своими внучками. Преступник начал с пенсионером конфликт, в ходе которого ударил пострадавшего ножом в грудь. Нападавший спокойно забрал свои вещи со скамейки, сказал жене «уходим» и они ушли в сторону выхода из парка. Потерпевший получил ранения, несовместимые с жизнью.

Преступника искали несколько дней, но на четвертый он сам пришел в отдел полиции. 64-летний Александр Штольц раскаялся и в суде признал вину. Сказав, что потерпевший первый на него напал и начал сжимать горло, а ножом он просто защищался.

Ранее сообщалось, что криминалисты нашли на месте подрыва генерала Российской армии фрагменты бомбы.