Криминалисты нашли на месте подрыва генерала Российской армии фрагменты бомбы

СК изъял фрагменты взрывного устройства с места гибели генерала Кириллова

Дело об убийстве Кириллова передано для расследования в ГСУ СК

Начало событий в новости Дело об убийстве Кириллова передано для расследования в ГСУ СК

Криминалисты в ходе осмотра места подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игоря Кириллова нашли и изъяли фрагменты взрывного устройства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По ним и другим вещественным доказательствам следствие назначит экспертизы. Проводятся допросы свидетелей.

Расследованием занялось главное следственное управление СК в связи со сложностью преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня. Уголовное дело возбуждено по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

17 декабря около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.