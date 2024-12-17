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13:41, 17 декабря 2024Силовые структуры

Криминалисты нашли на месте подрыва генерала Российской армии фрагменты бомбы

СК изъял фрагменты взрывного устройства с места гибели генерала Кириллова
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Дело об убийстве Кириллова передано для расследования в ГСУ СК

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Криминалисты в ходе осмотра места подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игоря Кириллова нашли и изъяли фрагменты взрывного устройства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По ним и другим вещественным доказательствам следствие назначит экспертизы. Проводятся допросы свидетелей.

Расследованием занялось главное следственное управление СК в связи со сложностью преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня. Уголовное дело возбуждено по статьям 105 («Убийство»), 205 («Теракт») и 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

17 декабря около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

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