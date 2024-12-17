Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:27, 17 декабря 2024Силовые структуры

Дело об убийстве Кириллова передано для расследования в ГСУ СК

Дело об убийстве генерала Кириллова передано для расследования в ГСУ СК
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Дело об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника передано для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Соотвествующее поручения дал председатель СК Александр Бастрыкин. Это решение обусловлено сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня.

Расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса — 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия»). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Продолжение в новости Криминалисты нашли на месте подрыва генерала Российской армии фрагменты бомбы
      Последние новости

      Следователи выяснили, как бывший замминистра обороны России скрывал огромные взятки. Что известно о его семейной схеме?

      84-летняя «женщина-кошка» впервые вышла в свет после высказываний о пластике

      В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

      Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

      После анонимного звонка о возможном минировании машины депутата Госдумы начата проверка

      В США запустили сотовую связь через спутники

      В России подсчитали число занятых в теневом бизнесе

      Фильм с российскими актерами назвали лучшим в 2024 году

      В Польше предупредили ВСУ о невозможности сдерживания наступления России на Курахово

      Блогер из Китая сравнил цены на продукты в России и КНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше