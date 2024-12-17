Дело об убийстве Кириллова передано для расследования в ГСУ СК

Дело об убийстве генерала Кириллова передано для расследования в ГСУ СК

Дело об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игоря Кириллова и его помощника передано для расследования в Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СК). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Соотвествующее поручения дал председатель СК Александр Бастрыкин. Это решение обусловлено сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня.

Расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса — 105, 205 и 222 УК РФ («Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия»). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Около 06:10 мск к подъезду жилого дома на Рязанском проспекте подъехал служебный автомобиль. Когда на улицу вышел начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов, было приведено в действие дистанционным путем взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.